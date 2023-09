JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag mit Verlusten

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 23,68 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 23,68 EUR. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,68 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 26.227 Stück.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 40,88 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 22,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 10.05.2023. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,94 Prozent auf 234,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK.

