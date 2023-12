JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 28,42 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 17:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 28,42 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 28,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.983 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 14,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 263,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,69 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net

