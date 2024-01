JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 29,54 EUR ab.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:42 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 29,54 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 29,12 EUR. Bei 29,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 24.564 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 33,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 32,43 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,67 EUR aus.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent auf 263,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

