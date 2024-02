JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Montagmittag zu

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 30,22 EUR.

Um 11:30 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 30,22 EUR zu. Bei 30,24 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,60 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 17.947 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 10,39 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,381 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,80 EUR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 26.03.2025 dürfte JENOPTIK die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,67 EUR je Aktie aus.

