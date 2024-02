JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Montagnachmittag fester

Kurs der JENOPTIK

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:49 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 30,02 EUR zu. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 30,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.634 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 33,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 10,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 33,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,381 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 263,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 238,69 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,67 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 5 Jahren eingebracht