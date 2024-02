JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 30,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,5 Prozent auf 30,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 30,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.276 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 10,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,47 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,381 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 263,80 EUR umgesetzt, gegenüber 238,69 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 27.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

