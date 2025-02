JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 23,16 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 23,16 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 23,18 EUR. Bei 22,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 105.100 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 30,48 EUR markierte der Titel am 27.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 24,02 Prozent niedriger. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 14,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,412 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 31,09 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 12.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 274,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 25.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie.

