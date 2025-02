JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 22,74 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 22,74 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,84 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 22,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.595 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,48 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,04 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 10,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,412 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,38 EUR je Aktie eingenommen. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 274,31 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert. Am 01.04.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

