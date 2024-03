JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,92 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 29,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.169 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 32,92 EUR. 10,03 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,375 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,67 EUR fest.

