JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 30,04 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 30,04 EUR. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.230 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,59 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 50,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2022 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

