JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 29,92 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 29,92 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,90 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 771 JENOPTIK-Aktien.

Bei 32,92 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,03 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 33,29 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 263,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,67 EUR je Aktie aus.

