JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 25,54 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 25,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 25,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,00 EUR. Zuletzt wechselten 63.858 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,92 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. 28,90 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,85 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,407 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 263,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 238,69 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,77 EUR fest.

