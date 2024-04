JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 25,08 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 25,08 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 25,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.193 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2023 auf bis zu 32,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 31,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,407 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent auf 263,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 08.05.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,77 EUR je Aktie belaufen.

