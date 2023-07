JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Mittwochmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 29,20 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 29,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.131 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 14,25 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,85 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,95 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,42 Prozent gesteigert.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

