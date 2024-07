JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,06 EUR ab.

Um 11:44 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 26,06 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 25,76 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.474 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 19,49 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 23,41 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,409 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,67 EUR aus.

Am 08.05.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 256,15 Mio. EUR – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

