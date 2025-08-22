JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 17,40 EUR ab.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 17,40 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,34 EUR. Bei 17,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.087 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 67,82 Prozent Luft nach oben. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 17,47 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,377 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,30 EUR.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 284,66 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 254,80 Mio. EUR.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

