JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 17,60 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 17,60 EUR. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,34 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,49 EUR. Bisher wurden heute 61.806 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 39,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 18,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,377 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 25,30 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 254,80 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

