JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 17,60 EUR.
Um 09:06 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 17,60 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,49 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 17,49 EUR. Bisher wurden heute 5.818 JENOPTIK-Aktien gehandelt.
Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 39,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 22,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,377 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,30 EUR aus.
Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 vorlegen. Am 17.11.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.
