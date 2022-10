JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Mittwochnachmittag zu

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 23,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 23,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 42.875 Stück.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 38,20 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 18,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 26,68 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 32,31 EUR.

Am 10.08.2022 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,58 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 238,69 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 213,30 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

