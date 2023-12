JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Nachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 28,42 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:39 Uhr um 0,6 Prozent auf 28,42 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,22 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 73.983 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 14,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,77 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 26.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK.

