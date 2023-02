JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag im Aufwind

Um 01:15 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 32,98 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,02 EUR aus. Bei 32,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 32.690 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 18,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 78,85 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,14 EUR.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 238,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,95 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 29.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

