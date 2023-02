JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag höher

Um 04:05 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 33,02 EUR nach oben. Bei 33,02 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.961 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 0,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (18,44 EUR). Abschläge von 79,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,14 EUR aus.

JENOPTIK ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 238,69 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,95 EUR in den Büchern standen.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

