JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 22,54 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 22,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 22,40 EUR. Mit einem Wert von 22,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 96.488 Stück.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,412 EUR je JENOPTIK-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,09 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 12.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 274,31 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 263,81 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 01.04.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

