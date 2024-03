JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 28,76 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 28,76 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,76 EUR. Bei 29,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.569 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,92 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,46 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,375 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 263,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte JENOPTIK am 08.05.2024 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

