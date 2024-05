JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,16 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 28,16 EUR zeigte sich die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel um 15:43 Uhr kaum verändert. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,16 EUR an. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,82 EUR. Bei 28,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.683 JENOPTIK-Aktien.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 16,90 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 41,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,403 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 08.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 256,15 Mio. EUR im Vergleich zu 234,06 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

Verluste in Frankfurt: MDAX leichter

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags schwächer