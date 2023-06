JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Nachmittag ab

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 30,52 EUR nach.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 30,52 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 30,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,82 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.830 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 9,31 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,44 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 65,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,17 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 11.05.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 234,06 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 219,95 EUR umsetzen können.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

