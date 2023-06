JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 30,66 EUR nach.

Um 09:03 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 30,66 EUR. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,66 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.561 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,44 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 39,86 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,17 EUR.

Am 11.05.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 234,06 EUR, während im Vorjahreszeitraum 219,95 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte JENOPTIK am 09.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

