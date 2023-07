JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 29,42 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 29,42 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,64 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.470 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,32 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,00 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 234,06 EUR umgesetzt, gegenüber 219,95 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 08.08.2024.

