JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag schwächer

27.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 17,32 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
17,33 EUR -0,25 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 17,32 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 17,19 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.923 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 68,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 17,09 Prozent wieder erreichen.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,377 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 25,30 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 254,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,49 Prozent verringert.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

