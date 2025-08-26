JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 17,40 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 17,40 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.772 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 67,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,377 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,30 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 254,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,49 Prozent verringert.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

