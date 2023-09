JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Mittag positiv

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 23,26 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 23,26 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,22 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 19.577 Aktien.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 43,42 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 20,72 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,00 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,06 EUR – das entspricht einem Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 12.11.2024.

