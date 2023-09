JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Mittwochnachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 23,64 EUR zu.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 23,64 EUR. Bei 23,66 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,22 EUR. Bisher wurden heute 149.205 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 29,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,00 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 234,06 EUR – eine Minderung von 1,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

