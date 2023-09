JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 23,22 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 23,22 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 23,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 505 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 43,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 25,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR im Vergleich zu 238,69 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

