JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:33 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 24,04 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,20 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.004 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 38,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 19,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 16,97 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,33 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,52 Prozent gesteigert.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2025 erwartet.

