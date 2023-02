JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Kurseinbußen

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 32,74 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 32,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,94 EUR. Bisher wurden heute 16.103 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 24.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,39 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 18,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 77,55 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 34,14 EUR.

Am 10.08.2022 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 238,69 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 219,95 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.03.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 21.03.2024 dürfte JENOPTIK die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

