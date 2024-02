JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK wird am Mittwochmittag ausgebremst

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 29,22 EUR.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:39 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 29,22 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,92 EUR. Zuletzt wechselten 13.292 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 33,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 14,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 46,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 263,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

