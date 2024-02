JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 29,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 29,26 EUR ab. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.118 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,375 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 263,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 238,69 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JENOPTIK am 27.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 26.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich leichter

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Abschläge