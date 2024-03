JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 29,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich um 15:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 29,10 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 29,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,66 EUR. Bei 29,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 112.370 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 13,13 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Mit Abgaben von 31,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,490 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,300 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

