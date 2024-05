JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 27,76 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 27,76 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,76 EUR. Mit einem Wert von 27,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 32,92 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 18,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,96 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 28,10 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,403 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

JENOPTIK gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 256,15 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 234,06 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,75 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

