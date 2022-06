JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 28.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 22,72 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,94 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,38 EUR. Bisher wurden heute 51.414 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,79 EUR.

Am 10.11.2021 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 09.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von JENOPTIK.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2023 1,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

