JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag stärker

28.06.23 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 30,76 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 30,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 31,02 EUR. Mit einem Wert von 30,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.953 JENOPTIK-Aktien. Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (18,44 EUR). Mit einem Kursverlust von 40,05 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,17 EUR. Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 234,06 EUR im Vergleich zu 219,95 EUR im Vorjahresquartal. JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie Analysten sehen für JENOPTIK-Aktie Luft nach oben JENOPTIK-Aktie dennoch leichter: Überraschend hohe Marge im ersten Quartal Analysten sehen bei JENOPTIK-Aktie Potenzial

