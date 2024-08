JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 27,78 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 27,78 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,76 EUR. Bisher wurden heute 1.738 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,390 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.08.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 284,66 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 270,84 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

