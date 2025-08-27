DAX24.050 ±0,0%ESt505.401 +0,1%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

28.08.25 12:05 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 17,41 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 17,41 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 17,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 212.618 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 67,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 17,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,377 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 25,16 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 254,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,49 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

