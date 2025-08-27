DAX24.065 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.470 -0,2%Nas21.644 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,76 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Aktienentwicklung

JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Donnerstagnachmittag ins Plus

28.08.25 16:10 Uhr
JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 17,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
17,35 EUR 0,08 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von JENOPTIK legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 17,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,15 EUR. Bisher wurden heute 260.150 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 68,30 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,377 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,16 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

JENOPTIK-Aktie unter Druck: Umsatz und Ergebnis bei JENOPTIK im ersten Halbjahr gesunken

Bildquellen: JENOPTIK

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
08:41JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
