Kursentwicklung

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK macht am Vormittag Boden gut

28.08.25 09:25 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK macht am Vormittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 17,31 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 17,31 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,34 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.450 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 40,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,377 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,16 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 254,80 Mio. EUR – eine Minderung von 10,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 284,66 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,29 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JENOPTIK

