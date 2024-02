JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag freundlich

JENOPTIK im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 29,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 29,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 29,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 647 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 32,34 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 263,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,69 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

