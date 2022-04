JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK schiebt sich am Freitagmittag vor

Das Papier von JENOPTIK legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 27,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 27,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 68.668 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 28,41 Prozent niedriger. Bei 21,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,16 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,93 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 29.03.2022. Umsatzseitig wurden 286,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 262,20 EUR umgesetzt.

Am 11.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von JENOPTIK.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,64 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Erste Schätzungen: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dividendenrenditen der TecDAX-Aktien: Hier kommen Anleger auf ihre Kosten

Ausschüttungen der TecDAX-Aktien: Diese Dividenden will die deutsche Tech-Elite zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images