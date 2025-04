JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 17,58 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 17,58 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.943 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 18,32 Prozent sinken.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,405 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,01 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 25.03.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 300,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 297,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,54 EUR je Aktie.

