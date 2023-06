JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteuert sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 31,14 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 31,14 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 31,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,20 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 7,13 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 68,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,17 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 11.05.2023. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 234,06 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,95 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

