JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Vormittag

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,92 EUR nach oben.

Um 09:00 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 27,92 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,14 EUR) erklomm das Papier am 22.02.2024. 11,53 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 19,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,390 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 284,66 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,68 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX liegt nachmittags im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Mittag freundlich

Freundlicher Handel: MDAX verbucht zum Start Gewinne